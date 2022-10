Rishi Sunak peut-il rétablir la confiance ? Les défis du premier ministre britannique

information fournie par France 24 • 25/10/2022 à 20:15

A 42 ans, Rishi Sunak est à la fois le plus jeune chef du gouvernement britannique et le premier issu de la diversité. Ex-ministre de l'économie de Boris Johnson, il va devoir redresser un pays en proie à une forte inflation et aux bords de la récession. Il voudrait "réparer les erreurs de Liz Truss et résoudre la crise économique profonde" a-t-il affirmé dans son premier discours.

Brexiteur, quelle sera sa relation avec les européens et le reste du monde? Peut-il rétablir la confiance ?