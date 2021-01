Révolution en Égypte : 10 ans après, quel bilan ?

France 24 • 25/01/2021 à 20:42

Le 25 janvier 2011, des milliers d'Égyptiens défilent au Caire et dans de nombreuses autres villes. Ils demandent le départ du président Hosni Moubarak, au pouvoir depuis 1981 ! "Moubarak, dégage !", crient les Égyptiens dans la rue. La "Révolution du 25 janvier" est lancée. La Place Tahrir en devient le symbole.

10 an après, les ONG dénoncent la répression du régime du président Abdel Fattah al-Sissi au pouvoir depuis 2014. Le Caire nie et évoque un impératif de "stabilité" et de "lutte antiterroriste". La révolution égyptienne est-elle un échec ? Que reste-t-il du printemps arabe ?