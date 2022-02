Retrait des forces Barkhane et Takuba du Mali : que retenir de la conférence de presse à l'Elysée ?

information fournie par France 24 • 17/02/2022 à 10:29

La France, ses partenaires européens et le Canada ont annoncé jeudi 17 février le retrait du Mali des opérations militaires antijihadistes Barkhane et Takuba du fait de la dégradation des relations avec la junte à Bamako. Une conférence de presse organisée par Emmanuel Macron s'est tenue à l'Elysée en présence de Macky Sall, président du Sénégal et de l'UA, Nana Akufo-Addo, président du Ghana et de la CEDEAO et Charles Michel, président du Conseil européen.