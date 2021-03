"Reste avec moi", premier roman d'Ayobami Adebayo sur l'infertilité et la polygamie

France 24 • 01/03/2021 à 15:18

C'est un livre qui aborde des questions intimes avec finesse. Au premier abord une histoire d'amour passionnelle et fusionnelle entre deux Nigérians, Yejide et Akin. Mais "Reste avec moi" parle d'infertilité, de polygamie et des pressions exercées par la société et la famille, sans tomber dans les clichés et les provocations gratuites. Un coup de cœur littéraire dont on parle avec son auteure, la nigériane Ayobami Adebayo, que les critiques placent dans la lignée de sa compatriote Chimamanda Ngozi Adichie.