Respect des normes juridiques et éthiques : un enjeu majeur pour les entreprises

information fournie par France 24 • 23/07/2024 à 15:08

La conformité - "compliance" en anglais - est l’art de respecter les nombreuses lois et règlements du monde des affaires. Entre le contrôle des exportations, le respect de l’environnement et des droits de l’homme, ou encore la lutte contre le blanchiment d'argent et la corruption, c'est un casse-tête juridique, qu'une intelligence artificielle pourrait bientôt traiter. Nous recevons Emmanuel Dupic, ancien procureur et directeur éthique et conformité chez l’avionneur Dassault. Il est l'auteur d’un "Guide de la compliance" récemment paru aux éditions Studyrama.