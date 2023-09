Rentrée scolaire en Russie : que contiennent les nouveaux manuels d'histoire ?

information fournie par France 24 • 08/09/2023 à 19:40

En cette rentrée scolaire, Elena Volochine s'est penchée sur le contenu des nouveaux manuels scolaires russes d'histoire. Ils installent la Russie de Vladimir Poutine dans une ère glorieuse, dans la continuité de l'Empire des tsars et de l'URSS de Staline. "L'homme russe nouveau" est formé dans les écoles à penser son pays dans le bon rôle à travers une Histoire passée et présente réécrite, et l'endoctrinement des élèves sous-tend les programmes éducatifs, y compris dans les territoires d'Ukraine occupés par la Russie.