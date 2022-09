information fournie par France 24 • 08/09/2022 à 18:22

Chaque année la rentrée est difficile pour le gouvernement. Mais celle-ci l'est encore plus et pour les français également. Le temps des restrictions arrive et avec elles la fin de "l'abondance" comme l' annoncé Emmanuel Macron. Roselyne Febvre en parle avec Pierre Jacquemain et David Revault-d'Allonnes.