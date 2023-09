Rentrée des patrons : les entreprises françaises paient-elles trop d'impôts ?

information fournie par France 24 • 01/09/2023 à 18:44

La Rencontre des entrepreneurs de France (ex-université d'été du Medef) a été le théâtre d'un bras de fer fiscal entre le patronat et le gouvernement. Peut-on continuer à baisser les impôts des entreprises, tout en réduisant le déficit ? Les entreprises françaises paient-elles trop d'impôts ? Pour en savoir plus sur cette question, nous avons interrogé deux économistes : Jean-Marc Daniel, de l'ESCP Business School, et Benjamin Coriat, membre des Économistes atterrés.