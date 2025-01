information fournie par France 24 • 07/01/2025 à 23:57

Les relations entre Paris et Alger ont rarement été aussi tendues. L'une des raisons est l'arrestation à Alger de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal. Hier le président français a déclaré que ce maintien en détention déshonorait l'Algérie, ce qui a de nouveau fait monter d'un cran les tensions entre les deux pays. Hasni Abidi, directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen a été note invité sur le journal.