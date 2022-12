information fournie par France 24 • 03/12/2022 à 23:22

Ils ont longtemps été en première ligne dans les combats contre l’EI, mais aujourd'hui les Kurdes sont redevenus l'ennemi à abattre des Turcs et des Iraniens. Pourquoi un tel acharnement? Pour le chercheur Adel Bakawan, la réponse a à voir avec le marasme politique, économique et social dans lequel sont plongés Ankara et Téhéran.