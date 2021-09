Réfugiés afghans : l'Union européenne est-elle à la hauteur ?

information fournie par France 24 • 17/09/2021 à 17:36

Vingt ans après l'intervention américaine en Afghanistan, les Taliban sont de retour au pouvoir. Les Européens ont payé leur tribut de morts via l'Alliance atlantique, et ils se demandent aujourd'hui s'ils ne doivent pas se préparer à un afflux de réfugiés. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, exhorte les pays de l'UE à faire preuve de solidarité et à les accueillir, mais une certaine frilosité se fait sentir dans une Europe déjà très divisée sur la question migratoire.