Réforme des retraites : A l'Assemblée Nationale, une âpre bataille en perspective

information fournie par France 24 • 02/02/2023 à 18:27

Sur la réforme des retraites et les mobilisations massives contre le texte, le gouvernement, qui n'a pas réussi à convaincre, a perdu la bataille de l’opinion. Le projet de loi arrive maintenant à l'Assemblée Nationale. Au sein de la majorité, certains députés hésitent à voter le texte. Roselyne Febvre en partenariat avec Slate.fr et son fondateur Jean-Marie Colombani, reçoit Bruno Jeudy, Carole Barjon et Catherine Tricot.