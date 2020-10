France 24 • 01/10/2020 à 16:53

Quand on évoque Coco Chanel, tout le monde a en tête son fameux tailleur, qui a permis à la femme des années 1950 de bouger librement. Mais Mademoiselle Chanel a aussi allié l'élégance au confort, à la modernité et à la jeunesse. Nous suivons Olivia Salazar et Gérome Vassilakos au Palais Galliera, à Paris, pour l'une des expositions événement de cette rentrée.