information fournie par France 24 • 11/06/2024 à 09:44

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé lundi 10 juin à Berlin, où il rencontrera le chancelier Olaf Scholz et participera à une conférence sur la reconstruction de son pays, a-t-il annoncé sur X. "Le chancelier Scholz et moi-même discuterons de la poursuite de l'aide à la défense, de l'extension du système de défense aérienne de l'Ukraine et de la production conjointe d'armes", a écrit M. Zelensky.