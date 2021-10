information fournie par France 24 • 15/10/2021 à 18:43

La reconnaissance faciale est déployée comme moyen de paiement dans les métros de Moscou. Le but affiché est de fluidifier les mouvements d'usagers aux heures de pointes, mais la technologie a déjà été utilisée à des fins de répression. Que faut-il penser de ces technologies faillibles et coûteuses ? Faut-il accepter la perte de l'anonymat dans les lieux publics ? On fait le point avec l'invité de Tech 24, Marcus Goddard.