RD Congo : les jeunes s'enrôlent en masse pour lutter contre le M23

information fournie par France 24 • 08/11/2022 à 22:39

En RD Congo, la perte de plusieurs localités dont Bunagana et récemment Rutshuru dans l’Est et Kiwandja, passées sous contrôle de la rébellion du M 23 a poussé les autorités congolaises a opté pour le renforcement des effectifs des forces armées engagées sur plusieurs fronts contre des groupes armés. Le président Tshisekedi avait lancé un appel à mobilisation. Selon l’armée, les jeunes veulent s’enrôler en masse. Reportage d'Aurélie Bazzara-Kibangul et Justin Kabumba.