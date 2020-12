RD Congo : dans le Nord-Kivu, les autorités impuissantes face aux violences

France 24 • 14/12/2020 à 15:52

Depuis six ans, Beni, dans le Nord-Kivu, est le théâtre de massacres quasi-quotidiens qui ont fait des centaines de morts, et déplacé des centaines de milliers de personnes. Il y a un an, l'armée congolaise lançait une grande offensive pour déloger les principaux auteurs de ces massacres : les ADF, un groupe armé originaire de l'Ouganda voisin. Mais loin d'être affaiblis, les rebelles ont multiplié les attaques : le nombre de victimes et de destructions a explosé. Les civils se retrouvent démunis et la Monusco, la force de l'ONU en RD Congo, peine à les protéger.