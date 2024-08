information fournie par France 24 • 30/08/2024 à 11:29

Dans l'est de la RDC, les violences accentuent les autres maux... L'épidémie de Mpox touche un grand nombre de déplacés, les enfants en particulier. Le pays compte la quasi-totalité des cas enregistrés cette année dans le monde, et plus de 450 décès.