Raids turcs en Syrie : Au moins 31 morts - Le prédisent turc envisage une opération terrestre

information fournie par France 24 • 21/11/2022 à 19:15

Le président turc Erdogan a menacé de lancer une opération terrestre en Syrie, après une série de raids aériens contre des positions kurdes en Syrie et en Irak et des tirs de roquettes sur le sol turc. Au moins 31 personnes en grande majorité des combattants kurdes et des soldats syriens sont morts dans les raids sur les régions kurdes du nord de la Syrie, selon un dernier bilan d'une ONG. Les autorités autonomes kurdes ont de leur côté fait état d'au moins 31 morts.