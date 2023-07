Raibed Tahri, cofondateur de Pap et Pille : "Quand on est entrepreneur, il faut se différencier"

information fournie par France 24 • 07/07/2023 à 16:56

Ali Laidi reçoit Raibed Tahri, cofondateur et dirigeant de la société Pap et Pille, une entreprise qui fabrique des biscuits. Il est également co-auteur, avec sa femme Fatiha Tahri, de "On lâche rien ! La méthode Pap et Pille pour créer le business dont vous rêvez" (Éditions Vuibert). Infirmiers de métier, ils ont tout plaqué pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Pour se différencier, ils y sont allés au culot : s'incruster à l'Élysée, se faire passer pour un livreur... Raibed Tahri revient sur leur parcours.