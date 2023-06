Qui sont les "évaporés", ces disparus volontaires au Japon ?

information fournie par France 24 • 23/06/2023 à 11:33

Chaque année, 80 000 à 90 000 Japonais disparaissent. Ce phénomène y est fréquent et la langue japonaise dispose même d’un terme pour qualifier ces départs mystérieux, les "Johatsu" qui signifie évaporation. Les "évaporés" planifient leur disparition et, un jour subitement, coupent tout lien avec leurs proches et partent reconstruire leur vie ailleurs. La plupart sont retrouvés ou finissent pas revenir chez eux, mais des milliers ne réapparaissent jamais. Que font-ils ? Où vont-ils ? Pourquoi partent-ils ?