information fournie par Boursorama • 07/02/2022 à 10:04

Phillipe Waechter, Directeur de la recherche économique chez Ostrum Asset Management, nous explique comment l'immobilier et la tech devraient influencer l'économie chinoise et les marchés en général. Retrouvez toutes les vidéos Outlooks 2022 de Natixis Investment Managers en vidéo et la vision de ses affiliés sur les perspectives macroéconomiques pour 2022 et au-delà.