information fournie par France 24 • 12/12/2022 à 23:17

La révélation de pots-de-vin versés par le Qatar à des élus du Parlement européen affaiblit-elle l'Europe ou au contraire la renforce-t-elle en en favorisant la transparence, l'état de droit et les contre-pouvoirs ? On va plus loin avec Hamdam Mostafavi et Gauthier Rybinski.