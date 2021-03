Prospectives mondiales : le règne des incertitudes

France 24 • 10/03/2021 à 11:54

De quoi l'avenir sera-t-il fait ? Avec un présent aussi angoissant, nous aimerions tous savoir ce que nous réserve le futur. C'est justement le travail auquel se livre Futuribles International. Ce centre de réflexion et d'études prospectives vient de publier "Vigie 2020", un ouvrage recensant seize scénarios sur l'évolution de notre monde dans les trente prochaines années. Ali Laïdi en discute avec Yannick Blanc, le président de ce think tank qui s'est fixé pour mission "de susciter des réflexions afin que nous soyons préparés aux situations de rupture", à l'instar de la pandémie que nous vivons actuellement et qui a pris le monde de court.