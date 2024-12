Promesse de relance en Chine : faut-il investir sur l'un des marchés les moins chers ?

information fournie par Ecorama • 11/12/2024 à 14:05

Pékin vient d’annoncer vouloir assouplir en 2025 sa politique monétaire, et a aussi promis une politique budgétaire plus proactive, afin de stabiliser les marchés immobiliers et financiers chinois. Ces promesses de relance, pour enrayer l’essoufflement de la 2eme éco mondiale, sont-elles crédibles ? L'analyse de Laurens Lafont, rédacteur en chef de la lettre d'investissement Propos Utiles. Ecorama du 11 décembre 2024, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com