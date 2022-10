Profession marionnettiste

information fournie par France 24 • 28/10/2022 à 11:37

Les toutes premières datent de l'Antiquité, mais elles continuent d’exercer une fascination particulière chez les petits comme chez les grands. Ce sont les fameuses marionnettes, au premier rang desquelles l'infatigable Guignol. À Lyon et au-delà, on perpétue la tradition du petit personnage, deux siècles après sa création. Plus moderne, le dessinateur du célèbre "Chien Cubitus" donne vie à ses personnages de BD sous forme de marionnettes. Et dans la petite commune de Clelles, en Isère, deux artistes créent un univers de magie. Leur compagnie de théâtre dédiée aux marionnettes a conçu plus de cinquante spectacles différents depuis sa création en 1987.