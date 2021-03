France 24 • 03/03/2021 à 13:32

Deux jours après sa condamnation Nicolas Sarkozy riposte dans le Figaro. L'ancien président de la République menace de saisir la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) et met en cause l'impartialité des juges tout en prenant soin de ne pas parler d'une justice "politique". Roselyne Febvre en parle avec David Revault-d'Allonnes et Bruno Jeudy.