Procès des attentats du 13 novembre : des zones d'ombre bientôt levées ?

information fournie par France 24 • 08/09/2021 à 20:27

Un procès historique, inédit... Celui d'une nuit d'horreur où 130 personnes ont perdu la vie et des centaines d'autres ont été blessées à Paris et à Saint-Denis lors des attentats du 13 novembre 2015. Neuf mois d'audiences filmées avec près de 1 800 parties civiles et plus de 300 avocats. Dans le box des accusés, onze hommes présents dont Salah Abdeslam, le seul survivant des commandos jihadistes. Ce procès hors norme va-t-il pouvoir lever les zones d'ombre qui demeurent autour de ces attaques ?