information fournie par France 24 • 03/10/2024 à 10:54

En Tunisie, à l'approche de la présidentielle de dimanche 6 octobre, les Tunisiens tirent le bilan des cinq dernières années de la présidence de Kaïs Saïed. Entre des supporters de long cours et des opposants à un régime jugé répressif, l’élection présidentielle divise dans le pays. Nos reporters, Lilia Blaise et Hamdi Tlili, sont allés interroger les deux bords, entre Tunis et Paris.