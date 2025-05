Présidentielle en Roumanie ce dimanche : les ultra-nationalistes favoris

information fournie par France 24 • 02/05/2025 à 13:13

Les Roumains sont appelés aux urnes dimanche, quelques mois après l’annulation du scrutin présidentiel de novembre dernier, sur fond de soupçons d'ingérence russe,. Le premier tour avait vu émerger un candidat indépendant d'extrême droite et ultra-conservateur, jusque-là inconnu du grand public : isolationniste et ultra-nationaliste, Calin Georgescu ne cache pas ses liens avec des groupes néo-légionnaires, issus du mouvement fasciste de la Garde de Fer d'avant-guerre. Ces positions séduisent de plus en plus d'électeurs du camp dit “souverainiste” et inquiètent les libéraux. Si la candidature de Calin Georgescu a depuis été invalidée par la Cour constitutionnelle, il est replacé par George Simion - qui promet d’user de tous les moyens pour propulser Calin Georgescu à la tête du pays. Reportage de Maria Gerth-Niculescu.