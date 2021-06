France 24 • 03/06/2021 à 11:16

Dernière ligne droite au Pérou. Dimanche, les Péruviens sont appelés aux urnes pour désigner leur nouveau président. La bataille s'annonce de plus en plus serrée en ce second tour de l'élection présidentielle. À quelques jours du rendez-vous le candidat socialiste Pedro Castillo est remonté dans les sondages. Il serait désormais au coude à coude avec la candidate de la droite, Keiko Fujimori.