Présidentielle au Brésil : le second tour Lula-Bolsonaro aura lieu le 30 octobre

information fournie par France 24 • 03/10/2022 à 14:29

Un second tour de l'élection présidentielle brésilienne opposera Jair Bolsonaro et Luiz Inacio Lula da Silva, dit "Lula", alors que les espoirs de ce dernier de l'emporter au premier tour dimanche ont été éteints par le soutien plus

important qu'attendu dont a bénéficié le président sortant. Avec 99,7% des machines à voter décomptées, Lula était crédité de 48,4% des suffrages contre 43,3% pour Bolsonaro, a indiqué l'autorité électorale nationale. Miguel Lado, politologue, était l'invité de France 24 pour évoquer la situation.