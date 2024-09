Présidentielle américaine : le poids des nationalistes chrétiens, fervents supporters de Trump

information fournie par France 24 • 19/09/2024 à 10:17

Dans la course à la Maison Blanche, Donald Trump mise sur le soutien des nationalistes chrétiens, qui avaient déjà massivement voté pour lui en 2016 et 2020. Lors de son mandat, il a même récompensé la fidélité de ceux qui se voient comme "des soldats de Dieu" en nommant deux juges conservateurs à la Cour suprême. Les nationalistes chrétiens, qui représentent près d'un tiers de la population américaine, pourraient bien jouer les faiseurs de roi lors de la présidentielle de novembre. Reportage de Camille Guttin et Thomas Donzel pour France 2.