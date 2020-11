Présidentielle américaine : "L'économie est à mettre au bilan positif de Donald Trump"

France 24 • 02/11/2020 à 15:31

L'invité du jour est Jeremy Ghez, professeur d'économie et d'affaires internationales à HEC Paris et auteur de "États-Unis : déclin improbable, rebond impossible" (éd. VA Press). Avec lui, nous abordons l'élection présidentielle américaine sous l'angle économique. À la veille du scrutin, il tire le bilan de la présidence de Donald Trump, analyse le positionnement de son adversaire, le démocrate Joe Biden, et évoque les défis qui attendent le locataire de la Maison Blanche pour le mandat à venir.