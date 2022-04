information fournie par France 24 • 21/04/2022 à 10:27

Retour sur les principaux thèmes économiques abordés mercredi lors du débat de l'entre-deux tours de la présidentielle française. Marine Le Pen et Emmanuel Macron se sont opposés sur trois sujets majeurs : le pouvoir d'achat, l'âge légal du départ à la retraite et la politique énergétique et environnementale. Décryptage.