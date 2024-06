Predilife lance une émission obligataire

information fournie par Boursorama • 05/06/2024 à 13:56

Predilife est une healthtech créée en 2004, introduite en Bourse fin 2018 et spécialiste de la conception et du développement de tests permettant de déterminer pour tout un chacun son profil de risque sur différentes maladies graves.

Sur le plateau de Ca Bouge sur les marchés, son PDG fondateur Stéphane Ragusa explique pourquoi la société a décidé de lancer une émission d'obligations à 8,5% par an sur 5 ans remboursables in fine pour un montant de 2 millions d'euros. Il détaille les raisons de cette opération et fait le point sur les développements en cours de Predilife.

Vidéo sponsorisée.