Pouvoir d’achat : la flambée des prix asphyxie les Européens

information fournie par France 24 • 15/10/2021 à 14:19

Le pouvoir d’achat des Européens est au plus mal. En cause, une hausse spectaculaire du prix du gaz qui se répercute sur l’ensemble de la facture énergétique des ménages. Plus 18 % en août ! En réaction, l’Italie, l’Espagne, la Grèce, les Pays-Bas ou encore en France ont pris des mesures interventionnistes pour adoucir l’envolée des prix. L’inflation annuelle ne cesse d’augmenter et a atteint 3 % en août pour la zone euro, au plus haut depuis dix ans. La pression sur la BCE se fait de plus en plus forte pour qu’elle réduise son soutien à l’économie européenne afin de contenir les prix.