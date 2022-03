Poutine : le rêve d'une Grande Russie ? 36ème jour de guerre en Ukraine

information fournie par France 24 • 31/03/2022 à 20:53

Au 36ème jour de conflit en Ukraine, quels sont les buts de guerre de Vladimir Poutine ? Le président russe justifie son intervention en affirmant qu'il veut dénazifier l'Ukraine, mais certains y voient son but ultime de recréer la "Grande Russie". En juillet dernier, le chef du Kremlin expliquait que Russes et Ukrainiens étaient un même peuple. Pourtant, depuis la chute de l'URSS en 1991, l'Ukraine est indépendante et suit son propre chemin. La "Grande Russie", rêve de Vladimir Poutine ?