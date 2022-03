information fournie par France 24 • 21/03/2022 à 12:07

Le journaliste anglo-américain Roger Cohen dirige le bureau parisien du quotidien Il est The New York Times. Il livre son regard sur la campagne électorale pour la présidentielle française, à 20 jours du premier tour, et revient sur la guerre en Ukraine qui contribue à resserrer les liens entre les États-Unis et la France.