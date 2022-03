Pour l'auteur Joël Dicker, "la francophonie est une grande chance pour la diversité de notre langue"

information fournie par France 24 • 14/03/2022 à 16:56

Avec la sortie de "L’Affaire Alaska Sanders", l'écrivain suisse Joël Dicker signe son grand retour dans les librairies. Le maître du suspense propose une nouvelle enquête haletante, dans laquelle le lecteur retrouve les héros de son ouvrage écrit dix ans plus tôt, "La Vérité sur l’Affaire Harry Québert", un best-seller vendu à plus de 5 millions d'exemplaires dans le monde entier. Joël Dicker est devenu son propre éditeur et le Genevois est l'un des auteurs francophones les plus lus au monde. Il réagit à la guerre qui ravage l’Ukraine, "qui le touche beaucoup" et rappelle combien la démocratie est "fragile".