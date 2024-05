information fournie par France 24 • 24/05/2024 à 11:48

Le 25 avril 1974 a marqué à tout jamais l’histoire du Portugal et de l’Europe. Au soir de cette date devenue historique, 200 jeunes militaires, fatigués des ravages causés par la dictature et la colonisation, sortent de leurs casernes. Ils occupent immédiatement les lieux stratégiques du pays et obtiennent le soutien actif de la population. Des œillets rouges sont distribués aux révolutionnaires en signe d’amitié, une fleur qui est restée le symbole de la révolution.