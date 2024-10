'Politique multidimensionnelle' : La Russie et l'Iran sont 'des partenaires, pas des alliés'

information fournie par France 24 • 14/10/2024 à 12:45

Le président russe Vladimir Poutine et son homologue iranien Massoud Pezeshkian se sont félicités de partager des positions "proches" sur les sujets internationaux, en pleines tensions au Moyen-Orient et après plus de deux ans et demi d'offensive russe en Ukraine. Décryptage avec Clément Therme, sociologue, historien des relations internationales, chargé d'enseignement à l'Université Paul Valéry de Montpellier et à Sciences Po Paris, chercheur post-doctorant au sein de l’équipe « Savoirs nucléaires » du CERI à Sciences Po Paris.