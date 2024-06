information fournie par France 24 • 21/06/2024 à 17:57

Après les Européennes et avant les élections législatives en France, gros plan sur les femmes et la politique. Sur les réseaux sociaux, Jordan Bardella présente le RN en héraut de la cause des femmes, provoquant la colère des autres partis politiques. Léa Chamboncel signe un essai de politique-fiction racontant l’arrivée au pouvoir d’une présidente fémonationaliste. Enfin, Barcelone rend le monde de la nuit plus sûr avec son dispositif "No Callem".