information fournie par France 24 • 05/11/2021 à 14:42

La Biélorussie est accusée depuis plusieurs mois par la Pologne et l'Union européenne d'encourager délibérément l'entrée illégale d'étrangers en Pologne et d'autres pays via son territoire en réponse aux sanctions que Bruxelles a imposées à Minsk pour violations des droits de l'homme. Le gouvernement d'Alexandre Loukachenko a démenti ces accusations à plusieurs reprises. Patrick Martin-Genier, enseignant à Sciences Po et à l'Inalco, était l'invité de France 24.