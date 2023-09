information fournie par France 24 • 12/09/2023 à 09:46

La tempête Daniel qui provoque de graves inondations dans le nord-est en Libye depuis deux jours a fait au moins 2.000 morts et des milliers de disparus, ont déclaré les autorités de l'est du pays, alors que leurs rivales de Tripoli ont déclaré l'état de catastrophe et lancé un appel à l'aide internationale.