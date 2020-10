Pleine lumière sur "Un jour ce sera vide" de Hugo Lindenberg

France 24 • 09/10/2020 à 10:50

Premières s'intéresse cette semaine à "Un jour ce sera vide", premier roman brillant signé Hugo Lindenberg, publié chez Christian Bourgois Éditeur. Rencontre avec l'écrivain qui signe une fiction lumineuse, constellée de quelques éléments autobiographiques, autour d'un jeune enfant perspicace et attachant, sur une plage normande. Le roman parle, entre autre, de silence, de famille, d'Histoire, de solitude et de souvenirs. Et de tout ce qui peut se jouer à travers les amitiés vécues ou fantasmées.