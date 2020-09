Plan de relance : un défi à 100 milliards d'euros

France 24 • 04/09/2020 à 17:30

Pour faire face à la crise économique induite par le Covid-19, le gouvernement a lancé un plan de relance historique de 100 milliards d'euros. Objectif : redresser durablement l'économie française et créer de nouveaux emplois. Selon le Premier ministre Jean Castex, il devrait permettre la réalisation 1,5 point de croissance en plus d'ici à fin 2021 et la création de 160 000 emplois. Est-ce réaliste ? Et suffisant ? Stéphanie Antoine en discute avec ses invités.