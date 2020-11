France 24 • 27/11/2020 à 19:16

Depuis trois ans, Varsovie et Budapest font l'objet de procédures d'infraction pour des atteintes à l'indépendance de la justice ou des médias, mais également pour non respect du droit d'asile. L'Europe tremble encore cette semaine car le plan de relance de l'UE est toujours bloqué par deux pays qui mènent la fronde. La Pologne et la Hongrie refusent de conditionner le versement des fonds européens au bon respect de l'État de droit.