Placements : pourquoi l'inflation menace vos économies

07/12/2021

La hausse des prix record en novembre (+ 2,8% selon l'Insee) représente une très mauvaise nouvelle pour votre épargne. Les décisions à prendre pour ne pas perdre en pouvoir d'achat.

+ 2,8%. C'est la hausse des prix en novembre sur douze mois (estimation provisoire del'Insee).

Un chiffre record. Cela fait des années, voire des décennies que nous n'avons pas connu une telle inflation en France, la parenthèse de 2008 mise à part.

Pour l'épargnant qui place l'essentiel de ses économies sur des placements à taux fixe (Livret A, épargne logement, assurance vie en euros), c'est clairement une mauvaise nouvelle. Compte tenu du rendement famélique de ces placements compris entre 0,5 et 1,5% (les vieux PEL rémunérés à 2,5% ou plus étant l'exception qui confirme la règle), leurs titulaires vontperdre en pouvoir d'achat cette année.

Dis autrement, vous aurez plus d'argent sur votre compte d'épargne le 31 décembre 2021 que le 1er janvier 2021, mais cet argent ne vous permettra plus d'acheter autant de biens et services car il vous aura rapporté en 2021 moins que la hausse moyenne des prix à la consommation.

Rassurez-vous, il n'y a pas de fatalité. Des solutions existent pour protéger et dynamiser votre épargne. Nous vous les révélons dans notre vidéo !