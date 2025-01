Philippines : les nouveaux combattants du VIH

information fournie par France 24 • 24/01/2025 à 11:34

Alors que des progrès significatifs pour freiner la propagation du VIH ont été réalisés à l'échelle mondiale, les Philippines enregistrent la croissance la plus rapide d'infections au virus du sida dans le monde, selon Onusida. Une situation qui s'explique notamment par une éducation sexuelle déficiente et des discriminations envers les personnes séropositives, dans ce pays d'Asie du Sud-Est profondément catholique. Nos correspondants, Nejma Bentrad et Alban Alvarez, ont suivi les citoyens engagés, qui luttent contre cette épidémie silencieuse.